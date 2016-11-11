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    «Интер» намерен подписать Дармиана зимой

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан попал в сферу интересов «Интера».

    Сообщается, что новый главный тренер миланцев Стефано Пиоли хочет сделать Дармиана одним из своих первых приобретений на этом посту. По информации источника, сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне АПЛ Дармиан всего дважды выходил на поле в стартовом составе. Ранее появлялась информация, что Жозе Моуринью готов расстаться с игроком. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 11 ноября 2016, 19:11

      братьев Березуцких подпишите...

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