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    Венгер: «Хотим убедиться, что сборная Чили не примет убийственного решения насчет Санчеса»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что Алексис Санчес получил травму в расположении сборной Чили.

    «Прошлой ночью я получил сообщение о том, что он повредил подколенное сухожилие. Команда уехала из Чили без него, они оставили его в надежде, что он восстановится ко второй игре против Уругвая.

    Я считаю, что при такой травме наш медицинский штаб должен получить доступ к результатам обследования, чтобы оценить степень и серьезность повреждения. Мы должны быть абсолютно уверены, что они не примут убийственного решения, которое может выбить игрока на два или три месяца.

    Это очень важно. Это серая зона между клубом и сборной. Конечно, их волнуют свои результаты, и я это понимаю, но мы должны беречь здоровье Санчеса», – сказал Венгер.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.11.2016 20:11
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