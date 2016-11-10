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    Агент: «Пока официальных предложений по Джикии не поступало»

    Представитель защитника «Амкара» Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива».

    «По вопросу заинтересованности «Локомотива» лучше обращаться к спортивному директору Корнееву или президенту клуба Геркусу. Со своей стороны могу сказать одно: контракт Георгия с «Амкаром» будет действовать еще на протяжении полутора сезонов.

    Пока официальных предложений нам не поступало. Появятся — будем обсуждать», — сказал Шпинев.

    В текущем сезоне Джикия сыграл в 12-ти матчах РФПЛ. На его счету один гол и одна результативная передача.

    Источник: Известия

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    10.11.2016 09:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 10 ноября 2016, 11:16

      Скоро весь Амкар перекупим)

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