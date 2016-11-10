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    Россия продолжит подготовку к ЧМ-2018 матчем с Катаром

    10 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Катара. Встреча пройдет в Дохе на стадионе «Аль-Садд». Напомним, что команды играли между собой в 2011 году. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 18:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 ноября 2016, 21:10

      Проиграли в этот раз потому, что было слишком жарко. Надо было играть с Катаром в Питере, на стадионе Крестовский... Команда - дерьмо....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 10 ноября 2016, 18:48

      Жду только победы. Другой результат будет позором.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:48

      Мда с составом я вообще прогадал жестко

      3-0 Полоз
      Самедов
      Глушаков

      И хотелось бы Джикию в футболке сборной позырить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:42

      0-3
      Шатов
      Глушаков
      ну и Береза головой с корнера

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:49

      Березы не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 10 ноября 2016, 15:19

      Вперёд Россия!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 ноября 2016, 12:24

      Попробую взять победу Катара за 4,35

      3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > АлёшкА91 10 ноября 2016, 21:09

      я тоже не прогадал)))) верил в ребят!!!!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 > ruverzema29rus 10 ноября 2016, 21:16

      Наша сборная как ЦСКА в еврокубках стабильность - залог успеха)))

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 10 ноября 2016, 12:17

      лучше бы с любителями которые сборную вызывали на поединок сыграли и дешевле и интересней + свои зрители на стадионе

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 ноября 2016, 12:07

      ничего сильно интересного не будет, Черчесов наигрвыает команду,они еще не притерлись к друг другу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 ноября 2016, 12:01

      Удачи ребятам!

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 11:12

      там же жара особо быстрый игры от россии ждать не придется

      1
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