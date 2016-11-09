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    Шевченко: «Еременко по непонятным причинам не сыграет за Финляндию. Для нас это плюс»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями накануне матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Финляндии.

    «Завершаем год матчем с Финляндией. Матч будет тяжелым. Финляндия хорошо обороняется. Их главный тренер провел хорошую работу. Еременко по непонятным причинам не сыграет у соперника. Для нас это плюс. Но и без него Финляндия играет хорошо. Опасна при стандартах и контратаках. Оборону взломать будет непросто, но материал у нас есть. Постараемся в точности донести ребятам, чтобы они могли решить поставленную задачу.

    Мы хотим показать наше лицо, чтобы мы могли показывать хорошую игру. Самое главное, есть понимание того, что мы от них хотим и хотят видеть зрители, чтобы это все подкреплялось результатами», – сказал Шевченко.

    Напомним, полузащитник ЦСКА Роман Еременко временно отстранен УЕФА от футбола.

    Источник: Matchday.ua

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    09.11.2016 00:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 ноября 2016, 09:22

      вообще срать на эту игру, хо хлов не ждём на чм-2018

      0
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 ноября 2016, 06:14

      Здесь им крупно повезло

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