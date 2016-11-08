Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алдонин приступил к работе в Общероссийском профсоюзе футболистов

    Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сообщил, что приступил к выполнению обязанностей в Общероссийском профсоюзе футболистов. Напомним, с недавних пор организацию возглавляет бывший полузащитник национальной команды Роман Широков.

    – Кто предложил вам работу в Общероссийском профсоюзе футболистов?

    – Около года назад разговаривал на эту тему с Александром Зотовым, но из-за нашей занятости ничего не получилось. А месяца два назад встретились на тренировке в Лужниках с Ромой Широковым. Когда узнал, что он возглавил профсоюз, то дал свое согласие.

    – Чем будете заниматься в организации?

    – Пока разрабатываем стратегию. Будем помогать улучшать качество труда для футболистов. Чтобы была поддержка и для тех, кто закончил карьеру.

    – Вы играете в ЛФЛ. Времени на футбол останется?

    – Конечно. Кто хочет, тот везде успеет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2016 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11