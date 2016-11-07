Marca назвала Роналду лучшим игроком Примеры прошлого сезона, Симеоне – лучший тренер

Авторитетное испанское издание Marca назвала нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим игроком прошлого сезона в Примере. Отметим, что в минувшем сезоне португалец провел 36 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 11 голевых передач.

Лучшим тренером был признан наставник «Атлетико» Диеого Симеоне, под руководством которого мадридский клуб занял в чемпионате Испании третье место.