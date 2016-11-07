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    Marca назвала Роналду лучшим игроком Примеры прошлого сезона, Симеоне – лучший тренер

    Авторитетное испанское издание Marca назвала нападающего «Реала» Криштиану Роналду лучшим игроком прошлого сезона в Примере. Отметим, что в минувшем сезоне португалец провел 36 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 11 голевых передач.

    Лучшим тренером был признан наставник «Атлетико» Диеого Симеоне, под руководством которого мадридский клуб занял в чемпионате Испании третье место.

    Источник: Twitter

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    07.11.2016 23:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 ноября 2016, 13:57

      С Кристиной еще более менее понятно, а вот с тренером................ стали поощрять антифутбольный стиль игры! молодцы, что играете в грязный футбол и с 10 защитниками в своей штрафной

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 8 ноября 2016, 05:22

      ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 8 ноября 2016, 02:01

      И здесь первый,браво!!!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 ноября 2016, 00:42

      Нормально!!!

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