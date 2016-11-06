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    Бубнов: «Терек» любит играть с фаворитами на своем поле. В матче против «Зенита» ставлю на него»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом». По мнению специалиста, грозненский клуб одержит победу со счетом 2:1. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «У «Зенита» много потерь, плотный график матчей, количество пропущенных мячей не сократилось (в отличие от забитых). «Терек» же идет вверху таблицы, любит играть с фаворитами на своем поле и целенаправленно готовился к этой встрече. У грозненцев есть шанс закрепиться в верхней части таблицы: рискну, поставив на команду Рахимова», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.11.2016 13:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +973

      Krics 6 ноября 2016, 20:22

      Бубен прям шаман, чё-то могёт.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 ноября 2016, 19:25

      Угадал ведь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 ноября 2016, 15:47

      Врядли, Питеру очки нужны позарез... Но ничейка вполне возможна!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2016, 15:43

      Я бы тоже поставил бы на Терек.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 ноября 2016, 15:14

      Терек заурядный середняк, периодически играющий договорняки. Зениту не чета. Главное, чтобы судейство было нормальным.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      saidd > Zeff 6 ноября 2016, 15:54

      нормальным как со спартаком?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 15:13

      Ожидаю хороший футбол

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 6 ноября 2016, 14:55

      Игра будет сложной, но Зенит выиграет. Даже судьи этому не смогут помешать))

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 ноября 2016, 14:25

      Мало ли кто что любит! На мнение бУбнова наплевать. Зениту нужна победа!

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zeff 6 ноября 2016, 15:01

      ты это ёпсель мопселю лучше скажи

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 ноября 2016, 14:10

      Сколько ставишь)))

      2
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