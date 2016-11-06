Примера. «Реал» разгромил «Леганес» и упрочил лидерство в турнирной таблице

В матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал победу над «Леганесом» со счетом 3:0. Дубль в составе мадридского клуба оформил Гарет Бэйл, еще один гол на свой счет записал Альваро Мората.

Таким образом, в нынешнем сезоне мадридский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь отставание от идущей второй и имеющей игру в запасе «Барселоны» составляет пять баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал – Леганес – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 38; 2:0 – Бэйл, 45; 3:0 – Мората, 76.

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