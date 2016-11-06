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  • Примера. «Реал» разгромил «Леганес» и упрочил лидерство в турнирной таблице

Примера. «Реал» разгромил «Леганес» и упрочил лидерство в турнирной таблице

6 ноября 2016, 15:47
3

В матче 11-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал победу над «Леганесом» со счетом 3:0. Дубль в составе мадридского клуба оформил Гарет Бэйл, еще один гол на свой счет записал Альваро Мората.

Таким образом, в нынешнем сезоне мадридский клуб набрал 27 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Теперь отставание от идущей второй и имеющей игру в запасе «Барселоны» составляет пять баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Реал – Леганес – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 38; 2:0 – Бэйл, 45; 3:0 – Мората, 76.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Леганес
Комментарии (3)
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ВасяК
1478436814
А если сегодня и барса проиграет,то вообще классно будет!!!
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gera123
1478436918
а где хет трик роналдо? это же леганес)))
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Михас007
1478437854
Бэйл камень!!!!!!!!!!!!!
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