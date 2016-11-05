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    Сампаоли: «Мне ближе Гвардиола, чем Энрике»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли перед матчем 11-го тура Примеры против «Барселоны» сравнил игру каталонцев под руководством Луиса Энрике с их стилем при Хосепе Гвардиоле.

    «Сейчас «Барселона» уже не та команда, которая так много внимания уделяла владению мячом. Они играют в более прямолинейный футбол, направленный на тройку нападения.

    И Гвардиола, и Энрике – великие тренеры, входящие в число лучших в мире. Мне ближе Гвардиола, потому что сейчас «Барселона» играет более прямолинейно», – сказал Сампаоли.

    Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в воскресенье, 6 ноября, начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Sport.es

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    05.11.2016 19:56
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