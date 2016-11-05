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    Мутко попросил не забегать вперед и дождаться официальной презентации формы сборной России

    Президент РФС Виталий Мутко попросил не спешить с обсуждением и дождаться официальной презентации формы сборной России на Кубке конфедераций 2017 года, которая намечена на 11 ноября. Напомним, сегодня в СМИ появились шпионские фото новой экипировки национальной команды, в которой ей предстоит вступить на предшествующем чемпионату мира-2018 турниру.

    «Давайте дождемся презентации формы и не будем сейчас анонсировать. Все-таки презентация – это событие, не будем забегать вперед.

    Помимо того, что форма отражает национальный колорит, она должна учитывать и какие-то коммерческие возможности. Но все же приоритет должен отдаваться отражению колорита и национальной истории. В этом направлении мы сейчас и двигаемся», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    05.11.2016 17:33
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