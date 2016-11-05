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    Вице-президент «Монако»: «Удивлен дублем Фалькао в ворота ЦСКА»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что был удивлен двумя голами нападающего Радамеля Фалькао в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов.

    – Удивлены ли, что Фалькао в первом же матче после очередной травмы сделал в ворота ЦСКА дубль?

    – Да, приятно удивлен. Мы всегда в него верили и верим, всегда говорили, что приложим максимум усилий, чтобы перезапустить в «Монако» его карьеру. Но то, что произошло в среду, конечно, очень порадовало. Но все равно, чтобы увидеть Фалькао в лучшей форме, нужно набраться терпения и подождать.

    – У него и в этом сезоне уже две травмы случилось.

    – Да, но вторая – это сотрясение мозга, случившееся после очень серьезного фола голкипера «Ниццы». Такие вещи невозможно прогнозировать и предотвращать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2016 09:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 13:24

      Да, порадовал, однако.

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 ноября 2016, 10:05

      Да на фоне лысеющего от старости игнаша даже полумертвый эльтигро суперскоростым стал.А пельмень похоже еще оет десять его ставить будет,хах

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