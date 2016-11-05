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    Раньери: «Не хочу устанавливать сроков возвращения Шмейхеля»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о состоянии вратаря Каспера Шмейхеля, который в четверг перенес операцию.

    «Хирург сказал, что все нормально. Теперь все зависит от того, сколько займет восстановление. Я не хочу устанавливать сроков, потому что все люди разные. Возможно, две, три, четыре, пять, шесть или семь недель – я не знаю», – сказал Раньери.

    Также специалист рассказал о здоровье Ислама Слимани.

    «Думаю, он в порядке. Вчера мы провели тренировку в Копенгагене, а завтра я еще раз проверю».

    В воскресенье «Лестер» сыграет с «Вест Бромвичем» в матче 11-го тура АПЛ.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    05.11.2016 01:13
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