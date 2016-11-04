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    Бельерин: «Если б я хотел играть в «Барселоне», то там бы и остался»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал информацию о том, что он заинтересован в переходе в «Барселону».

    «Если б я хотел играть в «Барселоне», то там бы и остался. Я был очень рад, что «Арсенал» проявил ко мне интерес, и решил перейти сюда.

    Я не оглядываюсь назад, я хочу помогать «Арсеналу». Любому игроку приятно знать, что им интересуются большие клубы, но я счастлив здесь», – сказал Бельерин.

    Напомним, футболист перешел в лондонский клуб из «Барселоны» в 2011 году, дебютировав за первую команду «Арсенала» в 2013.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 19:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 ноября 2016, 20:27

      цену завышает ))

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