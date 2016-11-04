Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Футболисты «Урала» прибыли в Самару

    Футболисты «Урала», из-за погодных условий имевшие трудности с вылетом из Екатеринбурга, все-таки прибыли в Самару на матч 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Также стало известно, что в составе делегации отправился Александр Тарханов, только что назначенный на пост главного тренера «Урала». Напомним, матч состоится 5 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

    «Прилетели на матч. В Самаре замечательная футбольная погода», – говорится в сообщении официального Twitter уральского клуба.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11