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    Тер Штеген заявил, что ему было бы трудно провести еще один сезон с Браво

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген поделился мнением о своей игре в каталонском клубе. По словам стража ворот, он не хотел бы провести еще один сезон с вратарем Клаудио Браво, который летом перешел в «Манчестер Сити».

    «Было бы трудно провести еще один сезон вместе с Браво. Его уход – это максимально выгодное решение для нас двоих. У нас с Браво хорошие отношения, очень профессиональные и надежные.

    Что касается матча с «Сельтой», я сильно рискнул, и это было необязательно, но я учусь на своих ошибках. Что касается гола Де Брюйне, увидеть мяч мне помешало скопление игроков. Де Брюйне забил хороший гол, и, несмотря на то, что я зол, мне надо продолжать совершенствоваться. «Манчестер Сити» убил нас на контратаках, а мы не смогли ответить должным образом», – сказал немецкий вратарь.

    Источник: Marca

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    04.11.2016 12:40
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