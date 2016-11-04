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    Отставание Португалии от России в рейтинге УЕФА сократилось почти в два раза

    Неудачи на евроарене ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара» на текущей неделе сказались на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Представители Португалии («Бенфика», «Порту» и «Брага») набрали шесть зачетных очков.

    Россия на данный момент остается на шестой строчке в рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов. Однако отрыв от занимающей седьмое место Португалии сократился с полутора баллов до 0,833. Что касается пятой строчки, то России практически невозможно догнать Францию.

    Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 09:06
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 ноября 2016, 13:02

      Зениту по силам выйграть Лигу Европы и заработать нам очки, у Краснодара шансы маленькие ,но они есть, желаю нашим командам пройти как можно дальше:D

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 6 ноября 2016, 11:37

      Очень грустно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 ноября 2016, 19:56

      Зачем российским клубам лига чемпионов ? Новые рекорды Игаря ? ЛЕ турнир, в котором можно бороться за рейтинговые очки УЕФА, а ЛЧ не для нас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Sasha01sheikin85 4 ноября 2016, 22:37

      ВПРЕДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА НАМ И ТАК ДОЛЖНЫ ПОДАРИТЬ КУБОК ЛИГИ!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 4 ноября 2016, 12:46

      Да зачем нам два места в ЛЧ, чтобы смешить Европу и снова упасть в рейтинге? Нам одной команды в ЛЧ достаточно, пусть испанцы и немцы играют по 4 команды, играют ведь в классный футбол. Наш потолок - это выход из группы в ЛЕ.

      4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Nesterenko 4 ноября 2016, 14:03

      Согласен с вами на все сто. Люди миллиарды тратять,огромные суммы трансферов...Всё это для того,чтобы выиграть лигу чемпионов!!! А мы тут очки в таблице коэффицентов считаем... Смешно))) и стыдно,господа!!!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 12:38

      Да в этом туре плохо, но не всё критично. Смотрим на наших и португальцев. У нас 4 команды у них 4. ЦСКА вряд ли наберёт очки в следующем туре, как и Ростов, а вот Краснодар и Зенит имеют все шансы на 2 победы. Теперь Португалия. Спортинг это будет чудо если 1 очко с Реалом, а так точно 0 как и в этом туре, так как 2 осечки подряд в Европе Реал себе редко позволяет, Порту с Копенгагеном скорее 3 очка, хотя датчане могут и упереться, игра с Лестером показала, что они явно хотят и могут побеждать, Бенфика в Турции имеет все шансы на 0 очков, будем верить и болеть за турков, да и Брага явно не фаворит в матче с Гентом, там команды разделяет 1 очко, а после 3 голов Шахтёру бельгийцев и против Браги потянет на подвиги. Так что даже есть все шансы что разрыв увеличится в пользу уже наших по итогам следующего тура.

      10
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      Рейтинг: +3282

      woyser > alexis02lion 4 ноября 2016, 13:32

      Хорошая аналитика!!!

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng > alexis02lion 5 ноября 2016, 08:29

      Молодца, прям по полкам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 ноября 2016, 11:54

      не удивительно... за последние два тура еврокубков лишь зенит по максимуму принес очки.

      краснодар подвел,хотя и была надежда... а ростов и так выше головы прыгает

      7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > gosproektikabinet 4 ноября 2016, 18:46

      в нашем случае,результат

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2016, 11:31

      Зато Игорёк рекорд свой собственный всё бьёт и бьёт!
      Позорят весь чемпионат России такие чемпионы сраные своим выступлением в ЛЧ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2016, 11:55

      причем тут один акинфеев? защита,мля, не причем что ли?! заладили, "игорек,игорек..."

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2016, 14:13

      ну сколько можно? рекорд-антирекорд.... проигрывает команда а не игрок. Если в упор расстреливают, то как оставаться "сухим"??? Он и так тащит что можно нельзя, но если ему не помогать, то все равно что-то да залетит. У ЦСКА глубокий кризис, некому забивать, короткая скамейка, много травмированных. И не надо забывать, что это все-таки РОССИЙСКИЙ клуб...

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 4 ноября 2016, 10:55

      Рейтинг - херейтинг

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 ноября 2016, 10:55

      Будем надеяться на лучшее .......

      1
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