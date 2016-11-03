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    Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич, ныне выступающий за «Лехию», выразил мнение, что игровые проблемы московского клуба в скором времени должны исчезнуть. Кроме того, 32-летний серб назвал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого одним из лучших молодых специалистов мира.

    «Все будет хорошо! Я думаю, что Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира, он сделал очень много для ЦСКА, подтянул молодежь. У команды все наладится через несколько игр, Слуцкий справится благодаря атмосфере в команде и своему характеру», – сказал Красич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 20:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:26

      Ага, так сказать, морально поддержал.

      -1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 4 ноября 2016, 16:51

      абсолютно с ним согласен.

      0
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 4 ноября 2016, 09:36

      Когда был молодым- может быть, а сейчас сильно сдал.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 ноября 2016, 23:04

      В таком случае, Красич - один из лучших игроков атаки мирового футбола, стоящий в одном ряду с Месси, Роналду, Суаресом, Неймаром, Томасом Мюллером, Левандовски, Ибрагимовичем и Игуаином!
      И совершенно непонятно, почему Слуцким и Красичем не интересуются "Реал", "Барселона", "Бавария" и даже "Челси" с "Монако", где хозяева вроде как "свои"... :-))))

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2016, 21:57

      Нет

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      Рейтинг: +8121

      nik55 3 ноября 2016, 21:55

      красич--к врачу сходи

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