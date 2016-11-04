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    Лига Европы. «Шальке-04» обыграл «Краснодар» и вышел из группы, «Ницца» уступила «Зальцбургу»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях потерпел поражение от «Шальке-04» со счетом 0:2. Таким образом, немецкий клуб одержал четвертую победу подряд в турнире и досрочно вышел из группы I.

    В другой встрече «Ницца» дома не справилась с «Зальцбургом» – 0:2. Дублем в составе гостей отметился Хи-Чан Хванг.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 4-й тур

    Шальке-04 (Германия) – Краснодар (Россия) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кайсара, 25; 2:0 – Бенталеб, 28.

    Ницца (Франция) – Зальцбург (Австрия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хванг, 72; 0:2 – Хванг, 73.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 00:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 4 ноября 2016, 01:07

      Сегодня день проигрышей в ЛЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      alexfor 4 ноября 2016, 00:57

      2-0 против немотивированного шальке...отличный результат.

      -1
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