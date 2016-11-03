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    Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Андерлехт» на своем поле не оставил шансов «Майнцу», отправив в ворота соперника шесть голов – 6:1. Таким образом, бельгийский клуб набрал восемь очков и возглавил квартет С.

    В другой встрече «Сент-Этьен» в гостях одержал волевую победу над «Габалой» со счетом 2:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа С. 4-й тур

    Габала (Азербайджан) – Сент-Этьен (Франция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гурбанов, 39; 1:1 – Таннан, 45; 1:2 – Берич, 53.

    Андерлехт (Бельгия) – Майнц (Германия) – 6:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Станчу, 9; 1:1 – де Бласис, 15; 2:1 – Станчу, 41; 3:1 – Тилеманс, 62; 4:1 – Теодорчик, 89; 5:1 – Бруно, 90; 6:1 – Теодорчик, 90 (с пенальти).

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 4 ноября 2016, 09:40

      не рассчитывал, что Андерлехт выиграет, тем более так крупно...

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