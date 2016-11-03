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    «Атлетико» – единственный клуб ЛЧ, набравший максимум очков в четырех турах

    «Атлетико» оказался единственным клубом, который по итогам четырех туров группового раунда Лиги чемпионов имеет стопроцентный показатель по набранным очкам.

    «Матрасники» одержали четыре победы в четырех матчах. Команда единолично лидирует в группе D с 12-ю очками.

    Что касается главных неудачников текущего розыгрыша ЛЧ, то ими являются загребское «Динамо» и «Брюгге». Оба клуба пока не сумели набрать ни одного очка.

    Также следует отметить, что только «Севилья» и «Лестер» после четырех туров не пропустили ни одного мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 10:51
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