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    Карпин: «Возможно, футболисты ЦСКА друг другу надоели»

    Известный российский специалист Валерий Карпин дал свою оценку игре ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (0:3).

    «Удручает отношение игроков ЦСКА. Много говорится о нехватке двух очень нужных и определяющих игроков. Но проблема сегодня проявилась больше в обороне, чем в атаке. Так, как сегодня оборонялся ЦСКА, никуда не годится.

    Не соглашусь, что ЦСКА не был готов физически. Потому что физическое состояние может выйти на первый план во втором тайме, на 70-й минуте. На первых минутах любой плюс-минус подготовленный футболист может выступать на этом уровне.

    ЦСКА допускал тактические ошибки. Нельзя в 30 метрах останавливаться защитнику и выбрасыватья, как это было в эпизоде со вторым голом. Щенников не добежал, Фернандес не добежал.

    Общее впечатление удручающее. Можно проиграть 3:0, 4:0. Тот же «Ростов» проигрывал 5:0, но такого впечатления не оставлял.

    ЦСКА пробежал больше? Бегать просто так трусцой может каждый. Слуцкий взял всю вину на себя, чтобы уйти от обвинения игроков.

    Я с 2008 года говорю, что мне непонятно, как вообще нужно профессионального игрока, который получает деньги, настраивать? Я этого не понимаю. А уж тем более настраивать на матчи Лиги чемпионов. Но все говорят: «Тренеру нужно настроить игроков».

    Я не должен влезать со стороны, но создается впечатление, что футболисты уже устали даже друг от друга. ЦСКА — это команда, в которой не появляется новых лиц. Три-пять лет одни и те же игроки, некоторые там всю жизнь. Тренер один и тот же. Одни и те же шутки. Как семейная пара. Первые 7-8 лет все хорошо, а потом люди устают друг от друга. И потом уже ноги не идут, если говорить о команде. Но футболисты не бегут из-за головы, а не из-за того, что не могут бежать. Возможно, друг другу все надоели.

    Возможно, игрокам нужно дать что-то новое, чтобы они задумались. Я никто, чтобы советовать Леониду Викторовичу, но, возможно, футболистам нужно дать новые задания, новую тактическую схему. Перейти на схему 3-5-2, например. Какой-то новый импульс. Чтобы они задумались», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2016 10:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 5 ноября 2016, 00:30

      А уж нам-то как надоели...

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 4 ноября 2016, 02:12

      Несколько сумбурно, но по сути верная оценка. Большинство игроков давно демотивированы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 3 ноября 2016, 14:24

      Такие кони нам не кони!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 3 ноября 2016, 14:21

      Последние сезоны дотягивали из последнего запаса прочности, но в этом сезоне запас как раз иссяк. Необходимо освежать состав, но денег нет. Спонсор бы сейчас не помешал.

      1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 3 ноября 2016, 13:14

      А уж как им Слуцкий надоел и представить себе трудно...

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 3 ноября 2016, 13:06

      довольно неожиданная трактовка , но последние матчи ЦСКА дают повод призадуматься об этом ... Акинфеева только жаль в этой сумятице ... Игорь , как впрочем и раньше , отличный вратарь ... а оборона - швах ...

      5
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 ноября 2016, 12:54

      да не игроки друг другу надоели,просто кабинетный чампиён надоел,а игроки что?-отыграл своё и на пенсию,а у лыжников,у всей защиты, видимо паспорта отобрали

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2016, 12:04

      Вполне здравая мысль, кстати... Они сами на себя не похожи. Хоть и главный враг, но такой ЦСКА НАМ НЕ НУЖЕН!!! Даёшь перезагрузку!)

      8
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец,Валера !Отличная статья. Её уже перепечатали газеты Правда и Женьминь Жибао.

      -7
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 3 ноября 2016, 11:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпин, ты неадекват! Совсем крыша поехала, вернись в спартак )))

      -20
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