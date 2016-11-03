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    Фалькао: «Не скажу, что ЦСКА оказался слабее, чем я ожидал»

    Форвард «Монако» Радамель Фалькао поделился впечатлениями об игре Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0). Напомним, что колумбиец отметился в матче дублем.

    «Думаю, что на протяжении всех 90 минут «Монако»демонстрировал очень целостный футбол. Мы создавали моменты и имели преимущество. «Монако» сыграл умно и слаженно. Кроме того, мы эффективнее соперника использовали свои моменты.

    Не могу сказать, что ЦСКА оказался слабее, чем я ожидал. Эта команда просто оказалась не готовой к предложенной нами с самого начала интенсивности игры», — сказал Фалькао.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 ноября 2016, 12:07

      ЛАШАРЫ пазорные

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 3 ноября 2016, 11:14

      позорнее сливал только спартак...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 ноября 2016, 10:25

      Это не команда.Точнее команда, гандонов.

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