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    Васильев: «Обидно, что отобрали очки именно у ЦСКА»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев пообщался с представителями СМИ после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0). По его словам, ему немного обидно из-за того, что монегаски отобрали очки у российского клуба.

    «Рад за наш клуб, это очень нужная победа. Обидно, что отняли очки именно у этого соперника, а не у другого. Но это спорт, здесь нет места эмоциям: каждый выходит на поле, чтобы победить. Хочу заметить, что у ЦСКА замечательная молодежь, сегодня ребята одержали крупную победу над нашей командой в Юношеской лиге УЕФА. Это вселяет надежду в завтрашний день. В России растут талантливые футболисты, важно их поддерживать, не растерять и дать путевку в будущее.

    Думаю, результат справедливый. Настраивали команду на то, чтобы те играли так, как во втором первой встречи в Москве. В принципе, это получилось.

    Разочарован, что наши болельщики так приняли Траоре, постоянно свистели в его адрес. Нельзя сказать, что Ласина нам как-то насолил. В прошлом сезоне он был не самым популярным игроком, но я все равно не поддерживаю такое поведение фанатов», – сказал Васильев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 10:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 ноября 2016, 23:45

      Два жида не договорились - пострадал российский футбол!

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 ноября 2016, 15:55

      наказать Монако за расизм... А то только у нас замечают Свист и бананы на поле....

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 ноября 2016, 15:54

      Но Траоре очень ПОПУЛЯРЕН у Селюка и Слуцкого! Гешефт, господа армейские болельщики, ничего личного... :-))))

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 3 ноября 2016, 13:38

      с этим лимитом теперь не только сборную,но и лигу чемпионов с участием наших клубов смотреть нет желания,Мудко так держать!

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 ноября 2016, 13:20

      ЦСКА разучилось играть!!!

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 ноября 2016, 13:06

      пожалей ещё рекордсмена

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 3 ноября 2016, 12:33

      "так приняли Траоре, постоянно свистели в его адрес" - аааааааааааа расизм!!!! закрыть сектора с болельщиками!
      А то если у нас свиснули в сторону негра так сразу расизм, а подумать, что это не из за цвета кожи, а из за того что игрок унылый в УЕФА не могут.

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 ноября 2016, 12:11

      Цска клуб не до еврокубков!!! Какой год их предел это групповая стадия

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dimon2602 3 ноября 2016, 12:57

      Но Кубок УЕФА у ЦСКА есть.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 11:54

      Понакупали на наворованное чужих клубов и "скорбят" из-за провала россиян.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2016, 11:01

      Отдают свои очки кому попало. Сами винонаты.

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