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    Президент «Уотфорда» подал в отставку

    Президент «Уотфорда» Раффаэле Рива покинул свой пост. Как сообщает источник, итальянец решил уйти после того, как в прессе стали появляться слухи о подделке финансового документа при покупке клуба.

    «Я решил уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на других бизнес-проектах. Последние четыре года я добросовестно представлял клуб, и мы добились за это время успехов.

    Я не согласен с обвинениями и буду защищать свое имя. Всегда буду гордиться временем, проведенным в «Уотфорде», и буду желать клубу удачи в будущем», – заявил он.

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    03.11.2016 07:41
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +42

      alboro 3 ноября 2016, 08:02

      надоели мошенники

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