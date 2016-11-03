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    Слуцкий: «ЦСКА проиграл абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3). Специалист извинился перед болельщиками за столь крупный проигрыш.

    «Совсем не получилась у нас игра. Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ. Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался. Сегодня «Монако» был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно. Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 01:09
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 ноября 2016, 09:36

      пора молодняк наигрывать!

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 3 ноября 2016, 12:47

      Извиняюсь - значит "извиняю себя" :)

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 3 ноября 2016, 11:33

      Повторяю Тошича нах и все пойдет

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2016, 11:00

      Ну да, Спартаку совсем не по делу проиграли...

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 3 ноября 2016, 10:03

      Слуцкий ВЫ плохой и никудышный тренер!!!И своими извинениями подотрите одно место.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 3 ноября 2016, 09:40

      Глаза у Слуцкого как-то слишком медленно открываются. "Впервые в сезоне проиграли по делу". И проиграли не первый раз, и по делу - как минимум второй (это только подряд).

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 ноября 2016, 09:28

      Нужно срочно вызывать игроков из аренды и менять состав команды.
      Тошича, Ионова, Траоре, Страмберга, Миланова из команды выгонять.
      И пора молодёжь свою выпускать, как это делают др. команды, в том
      числе и Спартак.

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      Рейтинг: +10

      Nadir K 3 ноября 2016, 08:58

      да конечно проиграет это еще цветочки проиграть 0:3 с такой защитой можно проиграть и 0:5 вся защита можно сказать пенсионеры

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      Рейтинг: +264

      dimid 3 ноября 2016, 08:52

      извинился - это конечно хорошо, но игру это не исправит!!!

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      Рейтинг: +359

      vavilon69 3 ноября 2016, 08:06

      защитники- ДРОВА ! В топку ! Наигрывать новых защитников уже вчера НАДО. Да сезон сольют ( меньше призовых ), зато следующий будет проведён профессионально ( надеюсь ). Ведь клуб называется ПФК ЦСКА !

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