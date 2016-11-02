Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Карпин: «Может, встретимся с Фалькао в «Армавире», когда ему будет под 40 лет»

    Бывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин прокомментировал слова нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, не исключившего вероятность продолжения карьеры в России.

    «Когда ему будет под 40, может быть, и приедет к нам. Может, встретимся в «Армавире». Шанс вернуться на былой уровень есть всегда, но посмотрим, какого Фалькао мы увидим в игре с ЦСКА. Он уже давно не показывает то, что было, например, в «Порту» или даже до этого в «Монако». Тем более сегодня он будет после травмы. Думаю, ему просто дают шанс себя показать», – сказал Карпин в эфире канала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 00:07

      Ну и отлично себя показал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 ноября 2016, 23:34

      И показал!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11