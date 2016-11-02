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    Алексей Березуцкий и Страндберг – в стартовом составе ЦСКА, Фалькао – у «Монако»

    Стали известены стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако». С первых минут у армейцев появится защитник Алексей Березуцкий, а на острие атаки выйдет Карлос Страндберг. У хозяев с первых минут на поле будет играть Радамель Фалькао.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Страндберг.

    Запасные: Чепчугов, Миланов, Траоре, Набабкин, В. Березуцкий, Чалов.

    «Монако»: Субашич, Фабиньо, Глик, Менди, Лема, Жемерсон, Бакайоко, Сидибе, Фалькао, Жермен, Силва.

    Напомним, матч состоится на стадионе «Луи-Дозьем». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Twitter

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    02.11.2016 21:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 2 ноября 2016, 23:20

      конифею привет, он реально супер вратарь, можно сказать просто, уникум....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 ноября 2016, 22:26

      Опять 25!!!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 22:06

      Странберг вообще мертвый. ЦСКА точно не забьёт

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 2 ноября 2016, 21:44

      Чалова сразу в состав.И со взрослыми покер сделает..

      4
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