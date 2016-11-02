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    На проведение чемпионата мира-2018 выделено 156 миллиардов

    В министерстве финансов России назвали объемы средств, выделенных на проведение чемпионата мира-2018. Как было отмечено, проводится увеличение затрат на обеспечение общей безопасности на турнире.

    «В целом на чемпионат мира по футболу у нас на три года – 156,4 миллиардов рублей. На что мы добавили ассигнования? Конечно же, на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности при проведении мундиаля. В 2017 году – 5,9 миллиарда рублей и в 2018-м – 5,114 миллиарда – на безопасность», – заявила директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки минфина Светлана Гашина.

    Источник: РИА «Новости»

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    02.11.2016 18:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6979

      1bear 7 ноября 2016, 19:33

      ...ну что-страна богатая...

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 4 ноября 2016, 15:34

      Чё то маловато будет,Зенит-Арена посолиднее выглядит по расходам)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 22:14

      А что так мало? На безопасности моей суки экономите значит?

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor 2 ноября 2016, 22:10

      блин даже если 100 лет подряд устраивать всевозможные турниры тока в России то такие деньги не отобьются. я не понимаю зачем это надо? за эти деньги можно было пару десятков больниц отремонтировать или еще что то полезное сделать.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 ноября 2016, 20:38

      А у пенсионеров проезд отменили!Мне стыдно за политику нашей великой страны!

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 2 ноября 2016, 20:15

      Больше чем тысяча рублей на каждого россиянина.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 ноября 2016, 19:25

      как пилить будут???

      0
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