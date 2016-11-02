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    Корнаухов: «Пик темы по антирекорду Акинфеева уже прошел»

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов отметил проблемы «Монако» в обороне в преддверии матча с армейцами в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран затронул тему и антирекорда Игоря Акинфеева в турнире.

    «Монако» обладает хорошей средней и атакующей линией, но не без проблем в обороне. Это дает шанс ЦСКА на положительный исход в сегодняшнем матче. Не думаю, что одно неприятное поражение в дерби выбьет армейцев из колеи. ЦСКА закален в этих делах и уже все, что только можно, прошел на своем пути. Естественно, жду только победы!

    Что касается серии Игоря Акинфеева, то шанс прервать ее есть в каждой игре. Чуть не хватило удачи в прошлом матче, чтобы не пропустить в концовке. Думаю, что сам Игорь уже давно не обращает внимания на эту серию, пик этой темы прошел, вряд ли она не него давит. Конечно, нам всем хочется, чтобы она скорее прервалась», – заявил Корнаухов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25029

      bset 2 ноября 2016, 20:21

      Просто в основном об этом спартаковцы говорят. Сейчас они на первом месте идут и все разговоры о предстоящем чемпионстве. Как скатятся с первого места, так снова вспомнят Акинфеева. Надо же на кого-то перекидывать свою обиду.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 19:14

      Игорёк очень даже обращает внимание и на серию, и на отклики.

      1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 2 ноября 2016, 18:40

      Не тот ЦСКА, и оборона не та. Акинфеев не робот

      -2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 2 ноября 2016, 18:16

      Пик прошёл, а антирекорд продолжается..

      4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 2 ноября 2016, 18:03

      одно неприятное поражение в дерби может и не выбьет, но их было два: Спартак и Локомотив.

      4
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