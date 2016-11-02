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    Хомуха: «Поражение от «Спартака» должно встряхнуть ЦСКА перед матчем с «Монако»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил уверенность, что армейцы смогут выйти на матч с «Монако» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов в боевом настрое, несмотря на поражение от «Спартака» (1:3) в РФПЛ.

    «Матч с «Монако» является определяющей игрой для армейцев. Если ЦСКА сможет одержать победу, то может приблизиться к лидирующей группе. Матч будет сложным для обеих команд. Поражение в недавнем дерби со «Спартаком» наоборот должно встряхнуть команду Леонида Слуцкого. ЦСКА — опытная команда и умеет переключиться с одного соревнования на другое.

    Думаю, что Траоре появится на поле с первых минут. Желаю армейцам удачи, нужна победа, так как ничья закроет им путь в плей-офф турнира», – заявил Хомуха.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 2 ноября 2016, 20:09

      , пора Играть , хватит ссать Слуц

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