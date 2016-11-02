Полоз: «Это мое самое обидное поражение в жизни»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз назвал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Атлетико» (1:2) «самым обидным в жизни».

«Я думаю, это мое самое обидное поражение в жизни. Считаю, что могли зацепить ничью. Обидно пропускать в конце.

В целом я считаю, что на ничью в принципе наиграли», – сказал Полоз.