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    Полоз: «Это мое самое обидное поражение в жизни»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз назвал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Атлетико» (1:2) «самым обидным в жизни».

    «Я думаю, это мое самое обидное поражение в жизни. Считаю, что могли зацепить ничью. Обидно пропускать в конце.

    В целом я считаю, что на ничью в принципе наиграли», – сказал Полоз.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2016 10:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 ноября 2016, 00:25

      "Я думаю, это мое самое обидное поражение в жизни. Считаю, что могли зацепить ничью. Обидно пропускать в конце..."

      ... Поверь мне, старому дураку, - всё, что связано с концом, всегда обидно. Беречь его надо, чтобы не зацепить чего при пропускании...И всё же -вся жизнь впереди, удачи! РСМ, надо учиться не только косить, но и жать. С ув.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 2 ноября 2016, 20:45

      МАРГЕЛЛО А-У,ЖДЕМ ТВОЙ КОМЕНТ,ТЫ УЖЕ ПОДМЫЛАСЬ?

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 2 ноября 2016, 16:12

      НУЖНО ХОРОШО ИГРАТЬ!!!И ВСЕ БУДЕТ ПУЧКОМ!!!

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 2 ноября 2016, 15:47

      Жаль, что так все вышло. Удачи Ростову.

      9
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 ноября 2016, 15:32

      Зато никто уж не бросит камень,в ваш огород!
      Вы не отбывали номер,а играли и играли на победу!

      9
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 2 ноября 2016, 15:27

      Обидно?Очень обидно!Но сражались,боролись,выгрызали землю,одним словом выглядели очень достойно!Спасибо за полную отдачу!Понятно,что(тут согласен) уровень немного другой,но ничья,то была очень близка...Но везет сильнейшим,правило никто не отменял...

      7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 14:40

      Немцев обыграйте, всё простим.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Zeff 2 ноября 2016, 18:13

      Прощать не за что! Ребята бьются и выкладываются на 100%!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Serjoga 2 ноября 2016, 18:28

      Пусть так. Но немцев надо обыграть!

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Zeff 2 ноября 2016, 18:30

      Это кто так немчуру полюбил.

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 2 ноября 2016, 14:16

      Да, голы у Атлетико получились халявными. Но Ростов всё равно, молодцы. Боролись и играли до конца, Бавария и та не смогла забить "матрасникам".

      10
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 ноября 2016, 14:11

      Постарайтесь сделать самую приятную победу в следующем туре. С Баварией.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Black Giz 2 ноября 2016, 18:14

      В следующем туре будет ПСВ, а Бавария на "закуску"!

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Serjoga 3 ноября 2016, 10:33

      В следующем туре будет Бавария. А ПСВ на закуску.

      0
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 2 ноября 2016, 13:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зацепиться могли!!!!!! но ничьи- не достойны!!!!!! Атлетико не ЦСКА или Спартак!! Вот там на контратаках у вас есть шанс!!!!!!! но все же молодцы что пробились в ЛЧ. вот в лиге европы на след.год может больше повезет !! и то если вылетите из всех турниров на весну!!! и не будите вторыми составами играть с Амкарами!

      -5
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