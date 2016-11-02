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    Витория: «Мы выиграли, и это справедливо»

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория пообщался с представителями СМИ после матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0).

    «Это была крайне сложная игра. Мы выиграли, но это справедливо. Мы могли бы забить больше еще в первом тайме, во втором уже было меньше моментов. Мы смогли выиграть благодаря пенальти, а если бы потеряли очки, это было бы несправедливо. Порой было тяжело, порой легче, но Лига чемпионов — она такая.

    Игра выдалась очень интенсивной, мне понравилось, что на стадион пришло больше 50 тысяч человек. Все, что мы могли сделать для победы — сделали», – заявил он.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    02.11.2016 08:18
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