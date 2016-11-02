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    Лига чемпионов. «Бавария» одолела ПСВ и пробилась в плей-офф

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» одержала волевую победу над ПСВ – 2:1. На гол Сантьяго Ариаса мюнхенцы ответили дублем Роберта Левандовски.

    Таким образом, «Бавария» набрала девять баллов и обеспечила себе выход в 1/8 финала. ПСВ имеет одно очко и находится на третьем месте, по дополнительным показателям опережая «Ростов».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 4-й тур

    ПСВ (Голландия) – Бавария (Германия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 –Ариас, 14; 1:1 – Левандовски, 34 (с пенальти); 1:2 – Левандовски, 74.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 00:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 ноября 2016, 07:20

      Молодцы!

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