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    Жардим: «ЦСКА сделает все возможное, чтобы выиграть и пройти дальше»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Матчи в Лиге чемпионов отличаются от других. Я вспоминаю наш клуб и себя 12 лет назад. Мы проиграли в чемпионате, но выиграли первый матч в Лиге чемпионов. Я думаю, ЦСКА сделает все, возможное чтобы выиграть и пройти дальше. У нас большая ответственность, но мы постараемся пройти дальше.

    Увеличивает ли опыт работы с Рыболовлевым и Васильевым шансы увидеть меня работающим в России? Я не могу сказать, что случится в будущем. Я лишь могу сказать, что в России много талантливых игроков, хороших команд. Мой близкий друг Виллаш-Боаш всегда тепло отзывается о России», – сказал Жардим.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 03:06

      ЦСКА типично африканская команда. Остался один неповоротливый негр и всё 3,14здец!

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