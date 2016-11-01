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    Лига чемпионов. «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Наполи» разошлись миром – 1:1. На гол Рикарду Куарежмы неаполитанцы ответили точным ударом Марека Гамшика.

    Таким образом, «Наполи» набрал семь баллов и занимает первую строчку в таблице группы, опережая идущий вторым «Бешикташ» на одно очко.

    Напомним, в этом квартете также выступают киевское «Динамо» и «Бенфика».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур

    Бешикташ (Турция) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Куарежма, 79 (с пенальти); 1:1 – Гамшик, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 ноября 2016, 00:13

      Бешик практически вышли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 ноября 2016, 23:12

      Слабо Наполи играет

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      Рейтинг: +281

      serhz 1 ноября 2016, 22:52

      Теперь Киеву и ничья -не в радость будет.

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