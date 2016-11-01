Лига чемпионов. «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью

Бешик практически вышли.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Наполи» разошлись миром – 1:1. На гол Рикарду Куарежмы неаполитанцы ответили точным ударом Марека Гамшика.
Таким образом, «Наполи» набрал семь баллов и занимает первую строчку в таблице группы, опережая идущий вторым «Бешикташ» на одно очко.
Напомним, в этом квартете также выступают киевское «Динамо» и «Бенфика».
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур
Бешикташ (Турция) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Куарежма, 79 (с пенальти); 1:1 – Гамшик, 83.