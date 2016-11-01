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    Фалькао: «Думаю, благодаря настрою мы победим ЦСКА»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Рад, что попал в ЛЧ, и думаю, что в этом году «Монако» играет лучше, чем в прошлом. Надеюсь, мы завтра выиграем и пройдем этот этап. Думаю, у нас большая вероятность квалифицироваться. Игроки сконцентрированы на все 100 процентов. Думаю, благодаря настрою мы выиграем завтра.

    ЦСКА – большая команда, в Москве хорошо сыграла, но надеюсь, что мы одержим победу», – сказал Фалькао.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 ноября 2016, 09:08

      думай..думай..но не делай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 ноября 2016, 00:01

      Ху... Вам

      2
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