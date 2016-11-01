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    Нигматуллин считает, что главная задача «Ростова» в матче с «Атлетико» – достойно проиграть

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ростовом». По мнению Нигматуллина, все, на что могут рассчитывать россияне – это достойное поражение.

    «Вполне вероятно, что сценарий повторится. У «Атлетико» потенциал очень высок. Что же касается «Ростова», то, как вы знаете, они всухую проиграли в Перми, поэтому команда находится не в лучшем состоянии.

    Очень сложно будет бороться с таким гигантом, как команда Диего Симеоне. Думаю, «Ростов» с Бердыевым не сотворит такого чуда, что его «Рубин» в свое время в Барселоне. Задача ростовчан – проиграть достойно», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, матч состоится 1 ноября в Мадриде. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Спортфакт

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    01.11.2016 10:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 1 ноября 2016, 18:16

      дЭгенерат!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -256

      balaton78 1 ноября 2016, 14:28

      Нигматуллину лучше бы помолчать.Ростов будет играть достойно! конечно соперник силен,но Ростов будет биться и не развалится! Верим в положительный результат для Российского клуба!

      7
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      Рейтинг: +345

      Totti11 1 ноября 2016, 14:08

      Русланчик, всухую проиграли в Перми - это Ростов-3 играл там, даже не Ростов-2. Сила нашего Чемпионата такова, что Ростов выставляя 3 -ий состав проигрывает всего лишь 0:1 основе другого (даже не поганенького клуба). Вот и всё! Вы себе представляете, если бы Амкар играл с Атлетико??? Нет! А мы в Ростове представляли и надеялись, верили что наша команда будет там играть!!! Так что со своими прогнозами идите в пень! Ростову удачи и достойной игры!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > timurcet 1 ноября 2016, 14:48

      денег нет!!! Поэтому и не играют! Были бы деньги как у Спартака или Зенита, то Чемпион был бы давно известен!

      2
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > timurcet 2 ноября 2016, 08:43

      Вот и подтверждение слов про основной состав! В Мадриде с Атлетико, повторюсь с АТЛЕТИКО( не Маккаби или Дандолк, и даже не Монако какой-нибудь), на равных бились с основным составом, только в концовке упустили победу, жаль!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > Totti11 2 ноября 2016, 16:24

      ничью

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Реактор 1 ноября 2016, 12:55

      Он прав шансов 0

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 ноября 2016, 11:59

      Задача достойная Спартака.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Zeff 1 ноября 2016, 15:07

      Задача достойная любого клуба из РФПЛ, когда в соперниках Атлетико М

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 1 ноября 2016, 11:29

      Кто дал право Нигматуллину так выражаться? Если у него нет духа,так пусть сидит и помалкивает! Ростов-команда с характером и это нужно уважать! Даже тренер Симеоне уважает этот клуб и выражает достойное мнение, а кто он такой вратарь бывший-неудачник в конце!

      8
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 1 ноября 2016, 11:25

      Пожелания бывшего игрока сборной, бывшего представителя российского клуба, нынешнего диджея, татарина по национальности , мусульманина (по исламским каналам много лет показывали как он молился в воротах) не понятны. Есть вопросы российский ли он по духу, мусульманин ли он или всеядный диджей? Но уверен, что татарин. У КББ не срослось с татарами (машину арестовывают, лже-племянника в изнасиловании обвиняют, из аэропорта не выпускают за штраф в 1500 рублей, собственности лишают). Очень мелко. Но для должной мотивации КББ доказать всем, что не только с татарским клубом можно с испанцами на равных играть, должно хватить. Газзаев давно Нигматиллина раскусил, и после его шантажа молоденького Акинфеева Игоря в ворота поставил. Ни кто не забыт, ни что не забыто.

      3
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 1 ноября 2016, 10:56

      Не прав. Правильнее сказать, сыграть достойно. А там как карта ляжет.

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 ноября 2016, 10:46

      При чем здесь Пермь, если играл второй состав.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 10:24

      Задача - сыграть достойно, а там как карта ляжет, может и свезёт)))

      -1
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