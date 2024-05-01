Киммих сказал, какая команда была лучше в матче «Бавария» – «Реал»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) сказал, что раздосадован результатом.

«Думаю, мы играли лучше и у нас были более явные голевые моменты. Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти. Но мы увидели, что мы более чем способны дать бой, были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе. Еще ничего не решено, но победитель пойдет дальше», – сказал Киммих.