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    Симеоне считает, что Торрес способен показать игрокам «Атлетико», как побеждать в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова», поделился мнением о форварде своей команды Фернандо Торресе.

    «Торрес всегда готов работать с энтузиазмом. У Фернандо есть сила воли, он играет лучше, когда требования к нему максимальны. Торрес очень конкурентоспособен, и мы надеемся, что у него сохранятся стремления, которые помогли ему выиграть в футболе то, что он выиграл. Торрес может показать игрокам «Атлетико», как надо побеждать в Лиге чемпионов», – сказал наставник.

    Напомним, матча между «Атлетико» и «Ростовом» начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    01.11.2016 08:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 ноября 2016, 15:01

      Да, что там Торрес, у нас Калачев есть!!!

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