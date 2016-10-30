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    Ковалевски о музее «Спартака»: «Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства»

    Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски побывал в музее красно-белых.

    «Осматривая экспонаты и видео прошлых лет, Войцех вспомнил и поведал нам немало интересных историй. Например, о том, как аргентинец Фернандо Кавенаги потерялся на пересадке в метро, когда команда Владимира Федотова добиралась на подземке в Лужники на матч Лиги чемпионов против миланского «Интера». Или о том, как незабвенный Илья Цымбаларь, будучи уже тренером нашего дубля, на тренировке на спор забил ему десять мячей из десяти с линии штрафной», – сообщили в клубе.

    Сам поляк заявил, что ему было очень приятно окунуться в прошлое.

    «Музей — просто супер! Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства. Было приятно окунуться в прошлое и увидеть своих друзей и партнеров», – сказал он.

    Напомним, что вчера Ковалевски посетил матч 12-го тура РФПЛ «Спартак» – ЦСКА (3:1).

    Источник: ФК «Спартак»

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    30.10.2016 10:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      Duken 2 ноября 2016, 07:49

      Особенно понравился запыленный пустой сервант в углу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Супер Мачо 30 октября 2016, 13:58

      Войцех всегда играл за команду. Беда, что в те времена творился бардак и немногие так относились к игре как он.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 30 октября 2016, 11:03

      Войцех отлично в своё время отстоял в воротах Спартака. Спасибо тебе за память и добрые чувства!

      11
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 30 октября 2016, 10:57

      10 из 10! Цымбаларь маньяк.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > talgatnurzhanov2006 30 октября 2016, 11:37

      не маньяк, а это и называется профессионализмом! это и отличает его от всякого рода недо игроков... которые только гребут миллионы и забивают 1 мяч за сезон и то какой нибудь условной Томи...

      3
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