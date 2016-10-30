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    «Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на должность наставника команды

    Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино входит в сферу интересов мадридского «Реала».

    Под руководством 44-летнего аргентинца «шпоры» стали одними из претендентов на титул в последние сезоны, что не осталось без внимания со стороны топ-клубов.

    Несмотря на то, что нынешний наставник «Реала» Зинедин Зидан привел команду к победе в Лиге чемпионов, в клубе ведут поиски нового главного тренера.

    Отметим, что прошлым летом Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом».

    Источник: Mirror.co.uk

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    30.10.2016 10:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 31 октября 2016, 18:42

      Ну не понять этот Реал. Дель Боске уволили после чемпионства, теперь Зидана собираются... Они совсем уже разучились думать, что ли? или денег девать некуда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Шахрукхан 30 октября 2016, 14:21

      да перес вообще уже офигел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1690

      Benifacto 30 октября 2016, 12:09

      да федун пересовичь

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 30 октября 2016, 11:46

      этот Перес уже задолбал... может стоит нового спортивного директора подыскать? Пусть Зидан работает! и так в Реале хуже всех с легендами клуба обходятся... Рауль, Касильяс, Гути... теперь еще и Зидана выгнать не за что?

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 30 октября 2016, 10:40

      Пусть уничтожат карьеру еще одного нормального тренера.

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