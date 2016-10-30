«Реал» рассматривает кандидатуру Покеттино на должность наставника команды

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Под руководством 44-летнего аргентинца «шпоры» стали одними из претендентов на титул в последние сезоны, что не осталось без внимания со стороны топ-клубов.

Несмотря на то, что нынешний наставник «Реала» Зинедин Зидан привел команду к победе в Лиге чемпионов, в клубе ведут поиски нового главного тренера.

Отметим, что прошлым летом Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом».