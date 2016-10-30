Кварцяный: «Решения ФФУ способствуют развалу украинского футбола»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный прокомментировал решение КДК Федерации футбола Украины ввести санкции против луцкого клуба.

Напомним, что из-за неонацистских выкриков фанатов команду наказали проведением двух матчей без зрителей.

«Решения ФФУ и футбольных инстанций уже давно стали не футбольными и не организационными, а вносят раскол и дезорганизацию, способствуя развалу украинского футбола. Это же касается ФИФА и УЕФА», – сказал специалист.