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    Кварцяный: «Решения ФФУ способствуют развалу украинского футбола»

    Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный прокомментировал решение КДК Федерации футбола Украины ввести санкции против луцкого клуба.

    Напомним, что из-за неонацистских выкриков фанатов команду наказали проведением двух матчей без зрителей.

    «Решения ФФУ и футбольных инстанций уже давно стали не футбольными и не организационными, а вносят раскол и дезорганизацию, способствуя развалу украинского футбола. Это же касается ФИФА и УЕФА», – сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    30.10.2016 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 30 октября 2016, 10:15

      Они уже не знают что развалить там больше, все развалено уже

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