Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Известия»: Глушаков, Зе Луиш и Промес выйдут на матч с ЦСКА в стартовом составе «Спартака»

    На сегодняшнюю встречу 12-го тура РФПЛ с ЦСКА в стартовом составе «Спартака» выйдут полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации. Кроме того, отмечается, что место в центре обороны вместо Сальваторе Боккетти займет Сердар Таски.

    Напомним, Глушаков, Промес и Зе Луиш восстанавливались после повреждений и в течение этой недели тренировались по индивидуальному плану. Матч «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 29 октября 2016, 16:22

      Африка, вперёд ... или назад !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 29 октября 2016, 16:14

      Удачи парни и только победа!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 октября 2016, 16:11

      Оч.хорошо! Тем интереснее будет..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 29 октября 2016, 14:34

      Вперед Спартак!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 октября 2016, 13:37

      Если так, то отлично! Единственное что, Таски меня беспокоит...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +295

      dudarik > filosof sparty 29 октября 2016, 14:11

      Согласен Таски напрягает.....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      kimoutpost > dudarik 29 октября 2016, 14:18

      А что с Бокетти то? Вроде не травмирован был!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11