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    Мутко: «Считаю, что Россия – достаточно футбольная страна»

    Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко отметил, что считает Россию достаточно футбольной страной. По его словам, именно данный вид спорта является первым номером среди всех остальных.

    «Футбольная ли мы страна? Каждый вкладывает свой смысл в это выражение. Я считаю, что мы достаточно футбольная страна. Возможно, мы не можем сравниться с Бразилией, Англией, Германией, но с точки зрения любви к футболу – это вид спорта номер один», – сказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 12:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 29 октября 2016, 15:47

      По словам практически всех болельщиков Мудко лишний в футболе!!!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 14:40

      Вполне футбольная, только за счёт пляжного и минифутбола, куда ещё не успели прийти всё развращающие большие деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 октября 2016, 13:52

      Не пора ли закрыть эту тему? Достало уже

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 29 октября 2016, 13:46

      Просто из выбора игроков, вызываются не все те, которые действительно за сборную будут играть, а не считать деньги за выход на матч.

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 29 октября 2016, 13:23

      поменьше бы функционеров...

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 октября 2016, 13:17

      показывают в каждом туре забивают суперголы,комбинации хорошие,а сборная почему-то буксует

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 29 октября 2016, 12:59

      Сейчас почти все страны футбольные. Просто есть успешные, а есть не очень.

      1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 29 октября 2016, 12:59

      На Хоккей ледовые арены по всей стране забиты до отказа, а на Футбол в провинциях и десятой доли стадиона не заполняется. Да, мы достаточно футбольная страна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 29 октября 2016, 12:43

      Угу..и ты футбольный функционер... и канделаки спортивный знаток...

      2
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 29 октября 2016, 12:33

      ФУТБОЛ В РОССИИ-БОЛЬШЕ,ЧЕМ ФУТБОЛ!!!!!!!!

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