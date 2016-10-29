Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «В России нет аналогов «Крестовскому»

    Телекомментатор Геннадий Орлов считает стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге лучшей ареной в России. Отметим, что на неделе на нем состоялся первый футбольный матч, участие в котором приняли команда сотрудников «Метростроя» и команда строителей Санкт-Петербурга (6:2).

    «Уже сейчас на Крестовском острове именно стадион. Все вокруг, все подходы уже готовы: кассы, дорожки для болельщиков. Лифты еще не работают, я поднимался по лестнице, и когда передо мной открылась чаша – я ахнул от той красоты, которую увидел. 68 тысяч полумягких синих кресел, крыша, зеленое поле – это впечатляет. Все на стадионе сделано очень стильно. Я подошел к самому полю, даже походил по нему. Да, трава пока не такая уж густая, но приличная. Газон я бы оценил на четверку по пятибалльной системе.

    Теперь на стадионе можно играть, он к этому готов. Правда, играть пока без зрителей. Еще появятся, например, два огромных табло, другие детали доведут до конца. Но по сравнению с тем, что уже сделано – это мелочи. Это переломный момент: до этого дня все критиковали строительство за большие траты. А теперь впечатление совсем другое: выстроена прекрасная арена. Особое впечатление производит крыша. На улице было «+1», ветер, дождь. А здесь – как в театре! «+10» внутри, очень комфортно. Я уже много стадионов повидал, этот – один из лучших в Европе. Ну а в России подобного нет, конечно. На берегу Финского залива такие шикарные условия – об этом можно только мечтать», — сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 29 октября 2016, 12:56

      Нет аналогов по распилу бабла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 29 октября 2016, 12:34

      Как много слов!!! Интересно вот, его строят для рекорда или для болельщиков ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 29 октября 2016, 11:50

      На те деньги,которые были потрачены,можно было не один,а целых три построить!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 29 октября 2016, 10:56

      Сколько в него еще денег вложат ( украдут ) и когда построят ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 октября 2016, 09:45

      Нет аналогов по стоимости

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 29 октября 2016, 09:05

      Сводите его в Краснодаре на стадик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 октября 2016, 08:56

      А цены на билеты тоже будут выше европейских, поэтому на трибунах будет
      пусто.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 29 октября 2016, 08:55

      да стоимость заоблачная и это ещё не всё.за такое бабло он должен был быть вместимостью 200.000.Орёл давай уже на пенсию маразматик

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 октября 2016, 08:37

      а по стоимости в мире..., браво мы опять впереди!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 29 октября 2016, 07:57

      Позорный стадион!!! Как его строили должно быть стыдно!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11