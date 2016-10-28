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    Манчини сожалеет о возвращении в «Интер»

    Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что ему не стоило второй раз возглавлять миланцев.

    «Никогда не возвращайтесь туда, где вы были успешны, потому что будет только хуже. Я вернулся – и сам не знаю почему. Я был убежден, верил, что могу начать серьезный проект, мне было нужно немного времени.

    Я вернулся из-за любви, которая связывает меня с «Интером». У них были проблемы, и я подумал, что возвращение станет хорошей благодарностью за все, что «Интер» дал мне ранее», – сказал Манчини.

    Напомним, итальянский специалист возглавлял «Интер» в 2004–2008 и 2014–2016 годах.

    Источник: Football Italia

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    28.10.2016 19:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 28 октября 2016, 19:56

      1-ый раз когда ты пришёл не было юве с миланом во 2-ой раз юве уже с наполи был.

      -1
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