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    «Рома» хочет арендовать у «Манчестер Юнайтед» Депая с последующим правом выкупа

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай вызвал интерес со стороны «Ромы». По информации источника, римский клуб планирует арендовать 22-летнего голландца с последующим правом выкупа. Отметим, что сделка может состояться во время зимнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» намерен продать нападающего. В нынешнем сезоне Депай провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Football Italia

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    27.10.2016 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 октября 2016, 08:25

      В добрый путь.

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