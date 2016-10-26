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    Венгер: «Концентрация Окслэда-Чэмберлена стала острее»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер доволен игрой полузащитника команды Алекса Окслэда-Чэмберлена.

    Напомним, что во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка лиги против «Рединга» (2:0) англичанин стал автором дубля.

    «Концентрация этого футболиста стала острее, он стал более целеустремленным. Алекс каждый день упорно работает на тренировках. И это видно по его игре на поле», – сказал опытный француз.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2016 08:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +421

      LMI 26 октября 2016, 10:03

      Стандарты вчера подавал ужасно - лупил сильно и бездумно, как по воротам. Но тем не менее - вчерашний герой

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 октября 2016, 08:55

      Блин...я "Контраце́пция Окслэда-Чэмберлена стала острее" прочитал.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Kulimen 26 октября 2016, 14:21

      У кого о чем болит

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