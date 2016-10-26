Венгер: «Концентрация Окслэда-Чэмберлена стала острее»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер доволен игрой полузащитника команды Алекса Окслэда-Чэмберлена.

Напомним, что во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка лиги против «Рединга» (2:0) англичанин стал автором дубля.

«Концентрация этого футболиста стала острее, он стал более целеустремленным. Алекс каждый день упорно работает на тренировках. И это видно по его игре на поле», – сказал опытный француз.