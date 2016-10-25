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    Черчесов: «Спасать российский футбол не надо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил свой взгляд на частые пожелания простых обывателей в срочном порядке что-то менять в отечественном футболе. Ранее один из жителей Сербии определил шаги, которые, по его мнению, надо сделать россиянам.

    «Спасать российский футбол не надо. Тем более болельщику из Сербии, при всей любви к братскому сербскому народу. Все вопросы мы сами внутри для себя решим. Мне, кстати, приходит много писем с мнениями. Отвечать иногда бывает сложно. А с другой стороны, когда совершенно иной угол зрения, наверное, хотя бы на секунду это заставляет задуматься. Это информация: что-то вдруг увидишь, это направит тебя куда-то. Такое бывает в жизни, не все ведь выбрасывать в корзину. Звонки бывают, сообщения присылают, на улице часто останавливают. Естественно, надо выслушать человека. Понятно, что иногда времени нет, но нужно тогда хотя бы мило улыбнуться и извиниться», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 16:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik 29 октября 2016, 15:32

      Спасение утопающих - дело рук самих утопающих..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 27 октября 2016, 01:00

      "Мило улыбнуться" - с чувством юмора у Черчесова всё нормально))) Ничего менять не надо, всё зашибись!!! Правильной дорогой идём товарищи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4475

      Snek 26 октября 2016, 14:02

      Ты только хоронить можешь, а не спасать.

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 25 октября 2016, 18:58

      ?????????????????....

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 18:03

      Спасать нечего всё уже погорело!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2016, 16:28

      Конечно не надо. Тебя хоронить и позвали!

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